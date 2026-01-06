عمر مرموش يحدد شروطه للانضمام إلى أستون فيلا في الميركاتو الشتوي

يضع النجم المصري عمر مرموش شروطًا محددة يجب على نادي أستون فيلا تلبيتها لإتمام صفقة انتقاله من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد قلة مشاركاته مع الفريق تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا في موسم 2025/26.

وارتبط اسم مرموش مؤخرًا بالانتقال إلى أحد ناديي الدوري الإنجليزي توتنهام وأستون فيلا، في محاولة للحصول على فرص لعب منتظم، خاصة مع رغبة أستون فيلا في تعزيز هجوم الفريق بعد الأداء المتواضع للمهاجمين الحاليين ماتي كاش، مورجان روجرز، وإيمي بوينديا.

وأكد برايان كينج، الكشاف السابق للفيلانز، في تصريحات لشبكة "Aston Villa News" الإنجليزية، أن موافقة مرموش على الانتقال لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أهمية تحديد اللاعب للوقت الذي يحتاجه للمشاركة، لا سيما مع اقتراب كأس العالم وحاجته لإثبات نفسه لضمان التواجد ضمن المنتخب الوطني.

وأوضح كينج: "أستون فيلا يمتلك تشكيلة جيدة مع وجود واتكينز ومالين، وبجانب روجرز، سيكون عمر مرموش إضافة مهمة كلاعب احتياطي لتخفيف الضغط عن المهاجمين الآخرين". وأضاف: "مع فشل صفقات الإعارة السابقة مع سانشو وإليوت، فإن النادي يبحث عن لاعب يمكن الاعتماد عليه، ومرموش يُعد خيارًا أفضل مما لديهم حاليًا".

وأكد كينج أيضًا على مستوى اللاعب، قائلاً: "إنه لاعب من الطراز الرفيع، ولا ينضم المرء إلى مانشستر سيتي إذا لم يكن ذا جودة عالية".

وباتت الصفقة مرتبطة الآن بتوافق أستون فيلا مع شروط عمر مرموش المتعلقة بفرص اللعب، وهو العامل الحاسم في حسم انتقاله خلال الميركاتو الشتوي.