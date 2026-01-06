بعد الخروج من أمم إفريقيا.. مدرب الاهلي السابق مرشح لقيادة منتخب تونس

المدرب السويسري "رينيه فايلر " مدرب نادي دي سي يونايتد الامريكي و مدرب نادي الاهلي المصري السابق من مرشحين بارزين لتولي تدريب المنتخب التونسي لقيادة نسور قرطاج فى كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك بعد إقالة سامي الطرابلسي إثر الخروج من كأس أمم إفريقيا فى دور الـ 16.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم إقالة سامي الطرابلسي عن منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني، بعد الخروج المبكر لـلمنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

إقالة الطرابلسي

جاء القرار عقب خسارة المنتخب التونسي أمام منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات دور الـ16