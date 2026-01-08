31 يناير الحكم على الراقصة بوسي الأسد في نشر فيديوهات خادشة للحياء

حجزت المحكمة المختصة، محاكمة الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة لجلسة 31 يناير للحكم.

كانت أحالت جهات التحقيق، الراقصة بوسي الأسد إلى المحاكمة لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهرم.

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يساهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب والذين كانوا يطلبون منها أنها تنشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

فيديوهات بوسي الأسد

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

بوسي الأسد وممارسة الجنس

كما اعترفت بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها وأنها تحب تحرش الشباب بها فى التعليقات في لايفاتها.