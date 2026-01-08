قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

31 يناير الحكم على الراقصة بوسي الأسد في نشر فيديوهات خادشة للحياء

بوسي الأسد
بوسي الأسد
رامي المهدي

حجزت المحكمة المختصة، محاكمة الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة لجلسة 31 يناير للحكم. 

كانت أحالت جهات التحقيق، الراقصة  بوسي الأسد إلى المحاكمة لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهرم.

واعترفت البلوجر بوسي الأسد بعد القبض عليها أمام جهات التحقيق أنها حققت أرباح مالية كبيرة من تيك توك واللايفات التي تقوم بها وأن إظهار مفاتنها خلال اللايفات والفيديوهات يساهم فى جذب عدد أكبر من المتابعين خاصة الشباب والذين كانوا يطلبون منها أنها تنشر فيديوهات وهي ترقص.

وأضافت المتهمة خلال التحقيقات أن الفيديوهات التى تظهر فيها بنصف ملابس هي من قامت بتصويرها داخل غرفة نومها فى منزلها وأنها معجبة بجسدها وتهتم به كثيرا وأن الملابس هي من تظهرها جميلة.

فيديوهات بوسي الأسد

وعن الفيديوهات التى عثرت عليها الأجهزة الأمنية معها بعد القبض عليها ويوجد عليها فيديوهات إباحية اعترفت أنها تخصها وأنها تحب أن تقوم بتصوير العلاقات التى تقوم بها وتحتفظ ببعضها على هاتفها وأن لديها علاقات مع بعض العرب وكثير من المصريين وأنها مارست الرذيلة من أجل المال.

بوسي الأسد وممارسة الجنس

كما اعترفت بوسي الأسد، بأنها تلقت عروضًا من متابعين– خاصة من جنسيات عربية – لممارسة الجنــ.س مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعضها بالفعل، باعتبار أن "هذا النشاط هو وسيلة التربح الأساسية لها وأنها تحب تحرش الشباب بها فى التعليقات في لايفاتها.

بوسي الأسد الراقصة بوسي الأسد مارست الرذيلة من أجل المال فيديوهات بوسي الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

المشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على سائق سيارة أجرة بالضرب بدمياط

المتهمين

الداخلية تنقذ 16 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة

المتهم

القبض على سائق نقل صدم سيارة سيدة بالشرقية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد