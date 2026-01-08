ترامب يعلن عن اتصال مفاجئ مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، لمناقشة عدد من القضايا الخلافية بين البلدين، مشيراً إلى قرب عقد لقاء مرتقب في البيت الأبيض يجمع وزيري خارجية البلدين.

وغرد ترامب عبر منصته الرسمية "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي اتصل لتوضيح وضع المخدرات وغيرها من الخلافات التي كانت بيننا، لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه قريباً".

وأضاف: "يجري التنسيق بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الكولومبي لعقد الاجتماع في واشنطن قريباً".



يأتي هذا الاتصال بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب يوم الاثنين، أعرب خلالها عن تأييده لفكرة إجراء عملية في كولومبيا، وهاجم خلالها الرئيس بيترو، واصفاً إياه بأنه "رجل مريض، ولن يستمر في منصبه طويلاً".



من جانبه، انتقد بيترو، الأحد، العملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واعتبرها "اختطافاً بلا أي أساس قانوني"، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الدول.