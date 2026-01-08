قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن عن اتصال مفاجئ مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
أخبار العالم

ترامب يعلن عن اتصال مفاجئ مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

ترامب و رئيس كولومبيا
ترامب و رئيس كولومبيا
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، لمناقشة عدد من القضايا الخلافية بين البلدين، مشيراً إلى قرب عقد لقاء مرتقب في البيت الأبيض يجمع وزيري خارجية البلدين.

وغرد ترامب عبر منصته الرسمية "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي اتصل لتوضيح وضع المخدرات وغيرها من الخلافات التي كانت بيننا، لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه قريباً". 

وأضاف: "يجري التنسيق بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الكولومبي لعقد الاجتماع في واشنطن قريباً".


يأتي هذا الاتصال بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها ترامب يوم الاثنين، أعرب خلالها عن تأييده لفكرة إجراء عملية في كولومبيا، وهاجم خلالها الرئيس بيترو، واصفاً إياه بأنه "رجل مريض، ولن يستمر في منصبه طويلاً".


من جانبه، انتقد بيترو، الأحد، العملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واعتبرها "اختطافاً بلا أي أساس قانوني"، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الدول.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو البيت الأبيض رئيس كولومبيا

