سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند وسط اعتراض دنماركي
لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار
هل الصلاة صحيحة لمن نسي قول سمع الله لمن حمده؟.. اعرف رأي الشرع
ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة

تستعد الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار،  وسيضم المجلس نحو 15 من قادة العالم، بهدف الإشراف على حكومة فلسطينية تكنوقراطية لم تشكل بعد، إضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار في القطاع.


وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الدعوات توجه حاليا لدول رئيسية للانضمام إلى المجلس، من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر وتركيا.

وسيكون المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ممثل المجلس على الأرض، وقد زار إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين تمهيدا للإعلان الرسمي، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الأول للمجلس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لاحقًا هذا الشهر.


وأكد المسؤولون أن الخطة قد تخضع للتعديل بحسب تطورات قضايا أخرى على أجندة ترامب، مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

