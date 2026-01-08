قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الأربعاء، مذكرة رئاسية تقضى بالانسحاب من 66 منظمة دولية اعتبرتها الإدارة غير مفيدة للمصالح الأمريكية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وبموجب المذكرة، تكلف الوزارات والوكالات الفيدرالية بوقف المشاركة فى تمويل 35 منظمة لا تتبع الأمم المتحدة، إضافة إلى 31 وكالة وهيئة أممية، وأوضح البيان أن القرار يندرج ضمن مراجعة شاملة لتقييم جدوى الدعم الأمريكى للمؤسسات الدولية.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة خلصت إلى أن تلك المؤسسات «زائدة عن الحاجة، وتفتقر إلى الكفاءة الإدارية، وغير ضرورية، ومهدرة للموارد، كما تستخدم لخدمة أجندات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة أو تمس سيادتها وازدهارها».


وتتركز أغلب الكيانات المستهدفة فى مجالات المناخ والعمل والبرامج المرتبطة بقضايا التنوع و«الوعى الاجتماعى»، وهى ملفات سبق أن وضعتها إدارة ترامب تحت بند «الأولويات غير المتوافقة» مع سياساتها.


ويأتى القرار فى سياق سياسى خارجى أكثر تشدداً، شهد خلال الأيام الماضية عملية عسكرية أمريكية أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، إلى جانب تهديدات بالتدخل العسكرى فى جرينلاند وكولومبيا وكوبا، الأمر الذى أثار قلقاً بين الحلفاء والخصوم على حد سواء.


وسبق لإدارة ترامب أن جمدت أو علقت تمويل منظمات دولية بارزة، من بينها منظمة الصحة العالمية، والأونروا، ومجلس حقوق الإنسان، ومنظمة اليونسكو، فيما حافظت على التمويل لهيئات تراها «تخدم أهداف السياسة الأمريكية».

