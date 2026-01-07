ترامب يسعى لإبعاد إيران وروسيا والصين عن نصف الكرة الغربي

كشفت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ حلفاءه وعددًا من كبار المسؤولين في إدارته، بشكل سري، برغبته في تقليص نفوذ إيران وروسيا والصين في نصف الكرة الغربي، معتبرًا أن الضغط على فنزويلا لوقف تعاملاتها مع هذه الدول يمثل الخطوة الأولى والأكثر أهمية في هذا المسار.

وقالت المصادر إن إدارة ترامب ترى أن فنزويلا تمثل نقطة ارتكاز استراتيجية لنفوذ هذه الدول في المنطقة، ما يجعل تغيير توجهاتها السياسية والاقتصادية أولوية أمريكية قصوى.

وفي سياق متصل، أوضح مسؤولان كبيران في البيت الأبيض لشبكة CNN أن الإدارة الأمريكية حددت سلسلة من المطالب التي يتعين على فنزويلا الالتزام بها مقابل السماح باستئناف إنتاج النفط، وتشمل هذه المطالب قطع العلاقات مع الصين وإيران وروسيا وكوبا.

وأضاف المسؤولان أن هذه الشروط نقلت إلى الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، خلال محادثات قادها وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حيث شددت واشنطن على ضرورة الشراكة الحصرية مع الولايات المتحدة في قطاع إنتاج النفط.

كما تضمنت المطالب منح إدارة ترامب وشركات النفط الأمريكية أولوية وتفضيلًا في مبيعات النفط الفنزويلي المستقبلية، في إطار جهود الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاقتصادية في نصف الكرة الغربي.