هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمرد على كل ما هو ثابت في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار الفترة الماضية، موضحة أن ترامب “أتلف الديمقراطية” وهو التصريح الذي يمكن وصف به العملية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا باختطاف نيكولاس مادورو.

وشددت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن ترامب منذ أن أتى رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في الولاية الأولى؛ كان يتمرد على كل شيء، كل ما هو سائد وثابت في البلاد، مؤكدة أن ترامب كانت شخصيته محجمه بشكل كبير مقارنة بالولاية الثانية له.

وأوضحت أن ترامب عند هزيمته أمام بايدن؛ اعترض على الأمر، وكان يؤكد أن الانتخابات مزورة، وهذه كانت كالصاعقة في أمريكا.

وأشارت إلى أن ترامب في السادس من يناير 2021، طالب أنصاره بمحاصرة الكابيتول؛ للتنديد بإعلان بايدن رئيسًا لأمريكا، وتحرك الكثير من أنصاره للضغط والتظاهر، وتحولت هذه اللحظة لمشهد فوضى في أمريكا، وحادث اشتباك مع السلطة وحالة عنف في الكابيتول، الأمريكان كان بيواجهوا بعض، والبعض تخوف من أن تتحول الأمور إلى حرب أهلية.