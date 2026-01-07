أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي، مؤكدًا أنها تتعامل بـ«القانون الأمريكي»، وهو النهج نفسه الذي اتبعته مع فنزويلا.



وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا لتوريد ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، رغم العقوبات المفروضة التي تمنع أي دولة في العالم من شراء النفط الفنزويلي.



وأضاف أن هناك تسريبات تشير إلى أن واشنطن طلبت من فنزويلا قطع علاقاتها مع روسيا والصين وإيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة الكاملة على هذا الملف، في وقت قدمت فيه كل من الصين وروسيا دعمًا ماليًا لفنزويلا يُقدّر بنحو 60 مليون دولار.



وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تجاه فنزويلا تثير تساؤلات حول استمرار واشنطن في فرض رؤيتها بالقوة، لافتًا إلى أن البرازيل تستعد عسكريًا بالتعاون مع روسيا، تحسبًا لأي تحركات أو ضغوط أمريكية محتملة في المنطقة.

