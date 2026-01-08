ترامب: فنزويلا ستوجه عائدات النفط لشراء منتجات أمريكية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن فنزويلا ستستخدم الأموال المتحصلة من مبيعات النفط لشراء منتجات أميركية حصراً، في إطار التفاهمات التجارية الجارية بين البلدين.



وأوضح ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن الاتفاق سيشمل استيراد منتجات زراعية وأدوية ومعدات طبية وأجهزة أميركية الصنع، إضافة إلى وسائل لدعم قطاع الطاقة وشبكات الكهرباء في فنزويلا، معتبراً أن "كاراكاس اختارت التعامل مع الولايات المتحدة كشريك تجاري رئيسي"، وهو ما وصفه بـ"الخيار الحكيم" للبلدين.



وجاءت تصريحات ترامب بعد إعلان شركة النفط الوطنية الفنزويلية أنها تتفاوض مع واشنطن بشأن بيع النفط ضمن ترتيبات تجارية مشابهة لتلك المطبقة مع شركات دولية، مؤكدة أن العملية تتم وفق قواعد قانونية تضمن الفائدة المتبادلة.

وتزامن ذلك مع تأكيد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الولايات المتحدة ستتولى إدارة مبيعات النفط الفنزويلي "لفترة غير محددة"، فيما قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز إن "لا جهة خارجية تحكم فنزويلا"، في حين يتوقع أن تسلّم كاراكاس عشرات ملايين البراميل لواشنطن.



وتعد فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفط مثبتة في العالم، إلا أن إنتاجها الذي يقدر بحوالي مليون برميل يومياً تراجع خلال السنوات الماضية نتيجة العقوبات وضعف الاستثمار في البنية التحتية.