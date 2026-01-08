بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن إصابتها بـالعصب السابع، وهو ما تسبب في ظهور بعض أعراض شلل الوجه المؤقت.

وتأتي هذه الإصابة لتسلط الضوء على الحالة التي قد تصيب أي شخص فجأة، والتي ترتبط عادة بالضغط النفسي أو بعض العدوى الفيروسية، ما يستدعي الانتباه لأعراضها المبكرة واتباع خطوات العلاج والوقاية المناسبة.

ما هو العصب السابع؟

العصب السابع أو العصب الوجهي هو المسؤول عن تحريك عضلات الوجه، مثل الابتسامة، رفع الحاجبين، إغلاق العين، وتحريك الشفاه. أي خلل به يؤدي إلى ضعف أو شلل مؤقت في نصف الوجه.

أعراض إصابة العصب السابع

عندما يصاب العصب السابع، قد تظهر الأعراض فجأة وتشمل:

1. شلل أو ضعف في جانب واحد من الوجه، فتبدو زاوية الفم متدلية أو صعوبة في الابتسامة.

2. صعوبة في إغلاق العين على الجانب المصاب.

3. تغيرات في حاسة التذوق، خاصة في الجزء الأمامي من اللسان.

4. زيادة حساسية الصوت أو الصوت غير الطبيعي عند الكلام أو مضغ الطعام.

5. تدلي الحاجب والجفن أحيانًا.

6. إفراز الدموع أو اللعاب بشكل غير طبيعي في بعض الحالات.

أسباب إصابة العصب السابع

إصابة العصب السابع غالبًا تكون مؤقتة، وأشهر أسبابها:

العدوى الفيروسية، مثل فيروس الهربس (أكثر سبب شائع).

الضغط النفسي الشديد أو الإرهاق النفسي، الذي قد يساهم في ظهور الشلل فجأة.

السكري أو أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الأعصاب.

إصابة مباشرة في الرأس أو الوجه.

أسباب نادرة مثل أورام أو مشاكل دماغية، لكنها أقل شيوعًا.

طرق علاج العصب السابع

العلاج الدوائي: غالبًا يتم استخدام كورتيزون لتقليل الالتهاب حول العصب، وأحيانًا مضادات فيروسية إذا كان السبب فيروس هربس.

تمارين الوجه: تساعد على تنشيط العضلات والحفاظ على حركة الوجه خلال الشفاء.

العلاج الطبيعي: لتقوية العضلات وتحسين التوازن بين جانبي الوجه.

رعاية العين: إذا كان هناك صعوبة في إغلاق العين، يُستخدم قطرات ترطيب أو ضماد لحماية العين.

مدة الشفاء

معظم الحالات تتحسن تدريجيًا خلال 3 إلى 6 أسابيع.

بعض الحالات قد تحتاج 3 إلى 6 أشهر للشفاء الكامل، وأحيانًا أطول إذا كان الضرر شديدًا.

طرق الوقاية

1. الحفاظ على صحة الجسم وتقوية المناعة.

2. تجنب الضغط النفسي الشديد والإرهاق.

3. التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري.

4. العناية بالعين والوجه عند ظهور أي ضعف أو تنميل.