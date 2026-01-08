مواعيد الجولة الثالثة بكأس الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد مباريات الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة لكأس الكونفدرالية على النحو التالي:
مباريات المجموعة الأولى
السبت 24 يناير
اتحاد العاصمة vs جوليبـا – في تمام الساعة 9 مساءً
الأحد 25 يناير
أولمبيك آسفي vs إف سي سان بيدرو – في تمام الساعة 6 مساءً
مباريات المجموعة الثانية
الأحد 25 يناير
نيروبي يونايتد vs عزام إف سي – في تمام الساعة 3 مساءً
الوداد الرياضي vs مانييما يونيون – في تمام الساعة 9 مساءً
مباريات المجموعة الثالثة
الأحد 25 يناير
سينجيدا بلاك ستارز vs أوتوهو – في تمام الساعة 6 مساءً
شباب بلوزداد vs ستيلينبوش – في تمام الساعة 9 مساءً
مباريات المجموعة الرابعة
الأحد 25 يناير
زيسكو يونايتد vs كايزر تشيفز – في تمام الساعة 3 عصراً
الزمالك vs المصري البورسعيدي – في تمام الساعة 9 مساءً