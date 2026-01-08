ميدو: الزمالك تواصل مع مؤمن سليمان لتدريب الفريق.. وأزمات النادي كبيرة



أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية في ظل الأزمات المتكررة التي تضرب النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كثرة الأزمات تمثل ضغطًا كبيرًا على مجلس الإدارة.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، إن حديث جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك عن مشاكل النادي عبر وسائل الإعلام لم يكن موفقًا، موضحًا أنه كان يفضل عدم طرح هذه الأزمات على الرأي العام، والاعتماد على حلها داخل أروقة النادي حفاظًا على الاستقرار.

وأوضح أن بيان جون إدوارد الأخير يؤكد وجود خلاف قوي وواضح بينه وبين مجلس إدارة الزمالك، وهو ما يتطلب ردة فعل سريعة من جانب المجلس لتوضيح الموقف أمام جماهير النادي ووضع حد لحالة الجدل القائمة.

واختتم ميدو تصريحاته بالكشف عن حدوث تواصل مع مؤمن سليمان من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.