الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ميدو: الزمالك تواصل مع مؤمن سليمان لتدريب الفريق.. وأزمات النادي كبيرة

رباب الهواري


أكد أحمد حسام ميدو أن نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية في ظل الأزمات المتكررة التي تضرب النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن كثرة الأزمات تمثل ضغطًا كبيرًا على مجلس الإدارة.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، إن حديث جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك عن مشاكل النادي عبر وسائل الإعلام لم يكن موفقًا، موضحًا أنه كان يفضل عدم طرح هذه الأزمات على الرأي العام، والاعتماد على حلها داخل أروقة النادي حفاظًا على الاستقرار.

وأوضح أن بيان جون إدوارد الأخير يؤكد وجود خلاف قوي وواضح بينه وبين مجلس إدارة الزمالك، وهو ما يتطلب ردة فعل سريعة من جانب المجلس لتوضيح الموقف أمام جماهير النادي ووضع حد لحالة الجدل القائمة.

واختتم ميدو تصريحاته بالكشف عن حدوث تواصل مع مؤمن سليمان من أجل تولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

