الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين
نعمل وسط ظروف صعبة.. معتمد جمال يعلق على تولي مهمة تدريب الزمالك
الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير
موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
محمد أضا يكشف كواليس تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الزمالك.. فيديو

علا محمد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس تعيين مجلس إدارة الزمالك لمعتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول بنادي الزمالك.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معتمد جمال وافق على التواجد في هذا التوقيت الصعب كقائم بأعمال المدير الفني حبًا في نادي الزمالك».

وأشار محمد أضا إلى أن إبراهيم صلاح موقوف في الدرجة الثانية مع فريق G لمدة 11 مباراة وهذا الإيقاف سيسري عليه في الدوري الممتاز، متسائلًا: «كيف لمجلس الإدارة أن يتم الاستعانة بإبراهيم صلاح وهو موقوف كل هذه المدة خصوصًا أن هذا الجهاز مؤقت ولن يتواجد لفترة طويلة؟».

وذكر أضا أن تعيين معتمد جمال جاء بعد رفض قاطع من جون إدوارد لتعيين عدد من الأسماء المحلية أبرزهم طارق مصطفى وخالد جلال.

وأشار أضا إلى أن رفض تعيين طارق مصطفى نظرًا لرغبته في التواجد رفقة جهازه المعاون بالكامل وهو ما رفضه جون إدوارد، مستطردًا: «أما خالد جلال فإن جون إدوارد رفض تواجده بسبب سابق عمله معه وعدم نجاح تجربة جون إدوارد السابقة مع خالد جلال».

وأضاف محمد أضا أن مجلس الإدارة وافق في النهاية على رؤية جون إدوارد وتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا، لافتًا إلى أن من أسباب اختيار معتمد جمال هو تجربته السابقة الناجحة في ظروف صعبة آنذاك إلى جانب قدرته على إدارة الأمور دون صدامات.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

أشرف غراب

مكاسب وأسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 37.5 مليار دولار خلال 11 شهرا.. اقتصادي يكشف

سعر الذهب في الكويت

سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم

اسواق المال العربية

ختام تعاملات الأربعاء| اللون الأخضر يغلب على أسواق المال العربية.. والبورصة المصرية إجازة رسمية

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

