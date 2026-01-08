محمد أضا يكشف كواليس تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا كواليس تعيين مجلس إدارة الزمالك لمعتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق الأول بنادي الزمالك.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معتمد جمال وافق على التواجد في هذا التوقيت الصعب كقائم بأعمال المدير الفني حبًا في نادي الزمالك».

وأشار محمد أضا إلى أن إبراهيم صلاح موقوف في الدرجة الثانية مع فريق G لمدة 11 مباراة وهذا الإيقاف سيسري عليه في الدوري الممتاز، متسائلًا: «كيف لمجلس الإدارة أن يتم الاستعانة بإبراهيم صلاح وهو موقوف كل هذه المدة خصوصًا أن هذا الجهاز مؤقت ولن يتواجد لفترة طويلة؟».

وذكر أضا أن تعيين معتمد جمال جاء بعد رفض قاطع من جون إدوارد لتعيين عدد من الأسماء المحلية أبرزهم طارق مصطفى وخالد جلال.

وأشار أضا إلى أن رفض تعيين طارق مصطفى نظرًا لرغبته في التواجد رفقة جهازه المعاون بالكامل وهو ما رفضه جون إدوارد، مستطردًا: «أما خالد جلال فإن جون إدوارد رفض تواجده بسبب سابق عمله معه وعدم نجاح تجربة جون إدوارد السابقة مع خالد جلال».

وأضاف محمد أضا أن مجلس الإدارة وافق في النهاية على رؤية جون إدوارد وتعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتًا، لافتًا إلى أن من أسباب اختيار معتمد جمال هو تجربته السابقة الناجحة في ظروف صعبة آنذاك إلى جانب قدرته على إدارة الأمور دون صدامات.