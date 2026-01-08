قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: مبادرة «حياة كريمة» نفذت العديد من المشروعات الخدمية استهدفت المناطق الريفية
بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يفجر مفاجأة عن موقف إبراهيم صلاح ويكشف كواليس تعيينه مدربا للزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
ياسمين تيسير

كشف معتمد جمال المدير الفنى الجديد للزمالك ، عن كواليس تعينه  مدربا للنادى ومعه إبراهيم صلاح مدرب مساعد.

 وأكد معتمد جمال في تصريحات عبر قناة “ ام بي سي مصر ” انه عقد جلسه مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادى و جون ادوارد المدير الرياضى ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة  للاتفاق على كافة التفاصيل واستعادة قوة الفريق من جديد، وفتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وطلب معتمد من الإدارة ضرورة إيجاد توفير المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين، وحل مشاكل الفريق. 

وفجر معتمد جمال مفاجأة بأن ابراهيم صلاح مدربا للفريق يحق له إدراة الفريق من على الدكة داخل الملعب وليس كما يقال انه سيتم إيقافه 11 مباراة او ثمان مباريات ، خاصة أن ابراهيم صلاح خلال الفترة الماضية، تولى تدريب فريق فى الدرجة الثالثة وأنهى فترة إيقافه من المباريات، ولا يتبقى له سوى مباراة واحدة فقط. 

وعم امكانيه استمراره  حال التعاقد مع مدير فنى اجنبى، حيث اكد انه ابن نادى الزمالك ومستعد لخدمة النادى فى اى منصب، رغم انه كان قد قرر من قبل انه لن يقوم بتدريب اى فريق كرجل ثانى ، لكن الفترة الحالية التى يمر بها الزمالك تحتاج حاليا ان يقف أبناء الزمالك مع النادى فى ظروفه الصعبة التى يمر بها.

الزمالك معتمد جمال حسين لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

ترشيحاتنا

حزب الله

جيش الاحتلال ردا على لبنان: حزب الله لا يزال موجودا جنوب الليطاني

ارشيفي

الجيش السوري يحظر التجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد

الجيش السوري

الجيش السوري يحذر تنظيم قسد من استهداف الأهالي

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد