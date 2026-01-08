معتمد جمال يفجر مفاجأة عن موقف إبراهيم صلاح ويكشف كواليس تعيينه مدربا للزمالك

كشف معتمد جمال المدير الفنى الجديد للزمالك ، عن كواليس تعينه مدربا للنادى ومعه إبراهيم صلاح مدرب مساعد.

وأكد معتمد جمال في تصريحات عبر قناة “ ام بي سي مصر ” انه عقد جلسه مع الكابتن حسين لبيب رئيس النادى و جون ادوارد المدير الرياضى ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة للاتفاق على كافة التفاصيل واستعادة قوة الفريق من جديد، وفتح صفحة جديدة مع اللاعبين، وطلب معتمد من الإدارة ضرورة إيجاد توفير المستحقات المالية المتأخرة الخاصة باللاعبين، وحل مشاكل الفريق.

وفجر معتمد جمال مفاجأة بأن ابراهيم صلاح مدربا للفريق يحق له إدراة الفريق من على الدكة داخل الملعب وليس كما يقال انه سيتم إيقافه 11 مباراة او ثمان مباريات ، خاصة أن ابراهيم صلاح خلال الفترة الماضية، تولى تدريب فريق فى الدرجة الثالثة وأنهى فترة إيقافه من المباريات، ولا يتبقى له سوى مباراة واحدة فقط.

وعم امكانيه استمراره حال التعاقد مع مدير فنى اجنبى، حيث اكد انه ابن نادى الزمالك ومستعد لخدمة النادى فى اى منصب، رغم انه كان قد قرر من قبل انه لن يقوم بتدريب اى فريق كرجل ثانى ، لكن الفترة الحالية التى يمر بها الزمالك تحتاج حاليا ان يقف أبناء الزمالك مع النادى فى ظروفه الصعبة التى يمر بها.