بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كلام غير محترم.. أحمد عبد الرؤوف يرد على تصريحات هشام حنفي

سارة غبد الله

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصريحات هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بعد الإشارة أن جون إدوارد بيسمع كلامه.

وكتب أحمد عبد الرؤوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ده إيه علاقته بالتحليل والكورة، ده إنت الترند جننك، كلام غير محترم من شخص أقل حاجه تتقال عليه انه مش م…”.

وأضاف: “والله والعيب مش عليك انت تعرفني مين علشان بتتكلم بثقه كدا، للأسف الواحد بيحترم ناس مبتحترمش نفسها، أنا لا عمري اشتغلت معاك ولا اعرف إيه الثقه والبجاحه اللي بتكلم بيها دي”.

وتابع: “العيب مش عليك العيب كمان علي قاعدين معاك وبيضحكوا حسبى الله ونعم الوكيل فيك وفي كل اللي قاعدين… دي قله أدب ولو الكورة كدا تغور في داهيه والله”.

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

صورة أرشيفية

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا علي 35 جوال دقيق بلدي في حملة تموينية بالغربية

صورة أرشيفية

مصادرة 16 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات في حملة بالغربية

المتهم

تحقيقات موسعة في استيلاء نصاب على أموال المواطنين بوهم تسييل أرصدة التمويل

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

