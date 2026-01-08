كلام غير محترم.. أحمد عبد الرؤوف يرد على تصريحات هشام حنفي

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصريحات هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بعد الإشارة أن جون إدوارد بيسمع كلامه.

وكتب أحمد عبد الرؤوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ده إيه علاقته بالتحليل والكورة، ده إنت الترند جننك، كلام غير محترم من شخص أقل حاجه تتقال عليه انه مش م…”.

وأضاف: “والله والعيب مش عليك انت تعرفني مين علشان بتتكلم بثقه كدا، للأسف الواحد بيحترم ناس مبتحترمش نفسها، أنا لا عمري اشتغلت معاك ولا اعرف إيه الثقه والبجاحه اللي بتكلم بيها دي”.

وتابع: “العيب مش عليك العيب كمان علي قاعدين معاك وبيضحكوا حسبى الله ونعم الوكيل فيك وفي كل اللي قاعدين… دي قله أدب ولو الكورة كدا تغور في داهيه والله”.