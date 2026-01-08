المستكاوي: العنف أصبح مشروعا ومسموحا به في البريمير ليج لدرجة غريبة

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تعادل مانشستر سيتي وبرابتون في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏مانشستر سيتي وبرابتون مباراة منهكة للاعصاب وأضفي عليها جوارديولا توترا بتوتره . برايتون مارس الضغط العالي المتقدم بجودة، العنف أصبح مشروعا ومسموحا به في البريمير ليج لدرجة غريبة واصبحً خطرا علي اللاعبين، التعادل الثالث للسيتي علي التوالي أثر جدا علي سباقه مع أرسنال المتقدم".

وانتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41، فيما جاء هدف برايتون عن طريق كارو ميتوما في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز 10 برصيد 29 نقطة.