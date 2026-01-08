ليفربول ضيفاً ثقيلاً على آرسنال بقمة خاصة في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه آرسنال اليوم الخميس على ملعب الإمارات “معقل الجانرز” ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي فريق آرسنال لتحقيق ثلاث نقاط هامة في مشواره لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي حيث سيحافظ على الصدارة من ملاحقة مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين الحاليين.

بينما يدخل فريق ليفربول على أمل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد التعادلات التي لاحقته على مدار الجولتين الماضيتين أمام ليدز يونايتد وفولهام

وتقام قمة آرسنال ضد ليفربول اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، خلفه مانشستر سيتي برصيد 43 نقطة

وجاء فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة وسط سلسلة من التعادلات والنتائج السلبية في الموسم الحالي