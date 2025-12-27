آرسنال يفوز على برايتون 2-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال على نظيره برايتون، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية آرسنال عن طريق مارتن أوديجارد وجورجينو روتر (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 14، 52.

فيما جاء هدف برايتون عن طريق دييجو جوميز في الدقيقة 64.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، ميرينو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد.

ويحتل فريق آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يأتي فريق برايتون في المركز 12 برصيد 24 نقطة.