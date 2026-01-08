قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
أيمن الرمادي يهنئ معتمد جمال بعد توليه تدريب الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
يمنى عبد الظاهر

حرص أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، ومدرب البنك الأهلي الحالي، على توجيه رسالة تهنئه إلى معتمد جمال المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء.

وكتب أيمن الرمادي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعلى الله نتوكل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تهنئة قلبية لصديقي العزيز كابتن معتمد جمال لتولي مهمة الإدارة الفنية لنادي الزمالك العظيم وأتمني له من كل قلبي التوفيق والسداد، فهو اختيار صادف أهله، فقد عرفنا كابتن معتمد بهدوء شخصيته وحبه لناديه، وأنا شخصيا أدعمه وأسانده بكل قوة فهو أهل لذلك لنبل خلقه ولكفاءته العالية.. لهذا نسأل رب العرش العظيم أن يوفقه ويسدد خطاه ويعينه فهو نعم المولي ونعم النصير.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك تولى معتمد جمال القيادة الفنية للفريق، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.


وسبق ل معتمد جمال تدريب الفريق الأول للزمالك، وذلك في الفترة من نوفمبر 2023، حتى فبراير 2024، في عهد مجلس حسين لبيب، وعاد مرة أخرى لتولى القيادة الفنية لأحمد عبد الرؤوف الذى تقدم باستقالته.
 

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

إعادة الحركة المرورية

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الزراعي السريع بعد انقلاب سيارة نقل

دقيق بلدي

مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية

محور صلاح سالم البديل

بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

