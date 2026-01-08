إجماع في الزمالك على تعيين مدير فني أجنبي مدربًا للفريق.. محمد أضا يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن مجلس إدارة الزمالك اتفق بشكل نهائي على تعيين مدير فني أجنبي لتولي تدريب الفريق الأول بالنادي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك إجماع داخل مجلس إدارة الزمالك على ضرورة تعيين مدير فني أجنبي».

وأضاف أن «جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع أكثر من مدير فني أجنبي لتولي تدريب الزمالك بحيث سيكون المدير الفني الأجنبي متواجدًا في أقرب وقت ممكن، وأن يتولى الإدارة الفنية للفريق خلال مباراة المصري البورسعيدي بكأس الكونفدرالية».

وتابع قائلًا: «جون إدوارد اقترح البرتغالي نونو ألميدا ولكن مجلس إدارة الزمالك رفض بشدة، وتم اقتراح اسم البرازيلي روجيرو ميكالي لكن الأزمة تعلقت في راتبه الذي لن يقل عن 70 ألف دولار».

وأشار أضا إلى أن جون إدوارد عرض على إدارة الزمالك 3 مدربين آخرين لمجلس إدارة الزمالك على أن يتم حسم اسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال الساعات المقبلة.