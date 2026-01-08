قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط

كشفت تقارير الصحف البوركينية عن قرار الحكومة بشأن منتخب بوركينا فاسو بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام كوت ديفوار.

وقررت الحكومة تعليق منتخب بوركينا فاسو وإقالة الطاقم الفني عقب الهزيمة أمام كوت ديفوار.

ورفض عدد من اللاعبين العودة إلى العاصمة البوركينية واختاروا الالتحاق بأنديتهم بعد وداع البطولة.

تأهل كوت ديفوار

حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16.

وبهذه النتيجة يضرب الأفيال موعدا مع منتخب مصر في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وجاء الهدف الثالث للأفيال عبر بازومانا توريه، بعد مجهود فردي مميز، انطلق خلاله من منتصف الملعب الدفاعي، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد كرة متقنة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.