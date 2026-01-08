قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل حمدي أحمد.. محجوب عبد الدايم الذي تجاوز الدور وبقي في الذاكرة

حمدي أحمد
حمدي أحمد
أ ش أ

تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الفنان الكبير حمدي أحمد، أحد أبرز الفنانين الذين جمعوا بين الموهبة الفنية والوعي الإنساني، فكان حضوره على شاشة السينما وخشبة المسرح معبرا بصدق عن قضايا المجتمع وهمومه، لم يكن مجرد ممثل يؤدي أدوارا، بل صاحب موقف ورؤية، ترك بصمة واضحة في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وارتبط اسمه بالأداء العميق والشخصيات التي لا تغيب عن الذاكرة.


ولد حمدي أحمد محمد خليفة في 9 نوفمبر عام 1933 بمحافظة سوهاج، ونشأ في بيئة صعيدية أسهمت في تشكيل وعيه الإنساني والاجتماعي، التحق في البداية بكلية التجارة، لكنه سرعان ما انحاز إلى شغفه بالفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وتخرج عام 1961، لتبدأ رحلته الفنية من بوابة المسرح.
 

في العام نفسه، انضم إلى فرقة التلفزيون المسرحية، وكانت مشاركته الأولى في عرض "شيء في صدري" من إخراج نور الدمرداش، توالت بعدها مشاركاته المسرحية في أعمال بارزة رسخت مكانته كممثل يمتلك أدواته ويجيد تقديم الأدوار المركبة، حيث شارك في أكثر من 35 مسرحية، من بينها "الرجل الذي فقد ظله 1963"، "قلوب خالية 1968"، "إزاي الصحة 1983" ، "شباب إمرأة 1987"، و"أدهم الشرقاوي 2008".
 

وشكلت السينما محطة فارقة في مسيرته، خاصة عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف بطولة فيلم "القاهرة 30" عام 1966، المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ «القاهرة الجديدة»، وجسد من خلاله شخصية «محجوب عبد الدايم» التي تحولت إلى رمز للانتهازية، ثم شارك بعدها في أكثر من 30 فيلما سينمائيا، من أبرزها: "الأرض 1970"، "حادثة شرف 1971"، "صاحب العمارة 1988"، "عرق البلح 1999"، "سوق المتعة 2000"، "ريش الطاووس 2008"، "الحارة 2010"، و"صرخة نملة 2011"، الذي كان آخر أعماله السينمائية.


امتد حضوره بقوة إلى الدراما التليفزيونية، حيث شارك في عشرات المسلسلات التي تجاوزت 80 عملًا، من بينها "الفارس الأخير 1978"، "علي الزيبق 1985"، "الوسية 1990"، "إمام الدعاة 2002"، "بعد الطوفان 2003"، "الظاهر بيبرس 2005"، "الحارة 2010 " و"في غمضة عين 2013 "، الذي عرض قبل رحيله بعامين، ليكون آخر ظهور درامي له.
حصد حمدي أحمد عددا من الجوائز تقديرا لموهبته، من أبرزها جائزة «أحسن وجه جديد» عام 1966، والجائزة الأولى في التمثيل عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم «القاهرة 30»، وجائزة عن فيلم «أبناء الصمت»، وظل يحتفى به كأحد رموز الأداء الصادق في السينما المصرية.
 

وإلى جانب عمله الفني، تولى أحمد منصب مدير المسرح الكوميدي عام 1985، وأسهم في تطوير الحركة المسرحية، كما خاض العمل السياسي، وانتخب عضوا بمجلس الشعب عام 1979 عن دائرة بولاق بمحافظة الجيزة.


وعلى الصعيد الشخصي، كون الفنان الراحل أسرة مستقرة، وأنجب ثلاثـة أبناء: ابنته الكبرى شيرويت، رئيس تحرير أخبار بالتليفزيون، وابنته ميريت، ونجله محمود المستشار بالنيابة، وعرف عنه التزامه العائلي وهدوؤه بعيدًا عن الأضواء، وتمسكه بقيمه ومبادئه.


في سنواته الأخيرة، عانى حمدي أحمد من أزمات صحية متكررة، أبرزها الفشل الكلوي، وخضع لجلسات غسيل كلوي وتجمع مياه في الرئة، ورغم شدة المرض، ظل يتحدث بروح راضية بقضاء الله، وجهز مدافن العائلة بنفسه، إيمانا منه بحتمية النهاية واستعدادا لها.


ورحل الفنان حمدي أحمد يوم الجمعة 8 يناير 2016، عن عمر ناهز 82 عاما، وشيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، في وداع يليق بمسيرة فنية وإنسانية حافلة، وبرحيله، فقدت الساحة الفنية فنانا مثقفا آمن بدور الفن في التنوير والتغيير، وقدم أدوارا خالدة تجاوزت الزمن، ليظل حاضرا بأعماله ومواقفه، شاهدا على أن الموهبة الحقيقية لا تموت، بل تبقى حية في ذاكرة محبيه.

ذكرى رحيل الفنان الكبير حمدي أحمد أبرز الفنانين الموهبة الفنية والوعي الإنساني المسرح والدراما التليفزيونية الأداء العميق والشخصيات التي لا تغيب عن الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

أرشيفية

تحرك شاحنات القافلة 112 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أرشيفية

الجيش السوري يعلن مقتل عنصر من «قسد» بحي الشيخ مقصود

صورة أرشيفية

الصحة في حلب: 9 مصابين جراء استهداف قسد الأحياء المدنية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد