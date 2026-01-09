قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس

غارات إسرائيلية - أرشيفي
غارات إسرائيلية - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس جنوب وشمال غزة ردا على إطلاق صاروخ من مدينة غزة أمس.

وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد عملية إطلاق صاروخ فاشلة من مدينة غزة باتجاه الأراضي المحتلة حيث سقطت القذيفة داخل القطاع.

وأشار جيش الاحتلال -بحسب تقارير إعلامية -  إلى أنه تمت مهاجمة وبشكل دقيق نقطة الإطلاق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في برعم شمال الكيان المحتل .

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف مشبوه في الجليل الأعلى ، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كان الحديث يدور عن تشخيص خاطئ.

وفي وقت سابق ؛ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على قرية حزما الفلسطينية، شمال القدس، بزعم الرد على إلقاء الحجارة من القرية على مركبة إسرائيلية كانت تسير على الطريق 60، الذي يُطل على القرية.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجيش الإسرائيلي عن تحول لافت في خريطة التجنيد العسكري خلال دورة التجنيد الأخيرة، حيث تصدرت وحدات جمع المعلومات القتالية قائمة الوحدات الأكثر طلبا بنسبة تجنيد بلغت 130%، في حين تراجعت قوات حرس الحدود إلى ذيل القائمة، بعد أن كانت تتصدرها في فترات سابقة.

جيش الاحتلال غارات جوية حماس غزة القدس

