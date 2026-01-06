جيش الاحتلال يستهدف مستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله وحماس في لبنان



أعلن ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستودعات أسلحة ومبان عسكرية لحزب الله وحماس في لبنان.

كما أشار جيش الاحتلال ‌‏في بيان له إلى انه تم استهداف مواقع لإنتاج أسلحة لحماس في جنوب لبنان.

وقال ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيلي ان حزب الله وحماس أقاموا مواقعهم العسكرية داخل المناطق المدنية اللبنانية.

واوضح‌‏ الجيش الإسرائيلي ان حزب الله وحماس يتخذون من سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطتهم.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث ميداني جنوب قطاع غزة.

و في سياق آخر، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في عين الطاينة والمنارة جنوب لبنان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيانه أن القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً قريباً على مواقع تابعة لحماس في المنطقتين، وطُلب من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.