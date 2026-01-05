هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات وآليات ثقيلة إلى مخيم جنين في الضفة الغربية.



الاحتلال يمنع دخول المساعدات

وفي سياق أخر، قالت شبكة المنظمات الأهلية إن هناك الكثير من المواد الإغاثية التي يمنع الاحتلال دخولها بشكل يهدد سلامة وحياة الفلسطينيين.





وذكرت أن الاحتلال يعطل دخول 6000 شاحنة تحمل كثيرا من الاحتياجات الأساسية إلى غزة.