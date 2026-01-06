جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث ميداني جنوب قطاع غزة.

و في سياق آخر، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله وحماس في عين الطاينة والمنارة جنوب لبنان، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إخلاء لسكان قريتي عنان والمنارة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيانه أن القوات الإسرائيلية ستشن هجوماً قريباً على مواقع تابعة لحماس في المنطقتين، وطُلب من السكان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.