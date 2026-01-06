وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نصف الكرة الغربي يُعدّ "منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة"، وذلك بعد أيام من شن عملية عسكرية ضد فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

وجاء في بيان مقتضب للخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس": "هذا هو نصف الكرة الخاص بنا، والرئيس ترامب لن يسمح بتهديد أمننا".

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة بالأبيض والأسود للرئيس الأمريكي خلال مناسبة رسمية، تصدّرها شعار: "هذا نصف الكرة الأرضية الخاص بنا"، كُتب بحروف بيضاء وحمراء.

ويأتي هذا الإعلان تعزيزا لتصريحات المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي أكد في وقت سابق أن واشنطن "لن تسمح للخصوم والمنافسين باستغلال نصف الكرة الغربي لتحقيق مآربهم".

وكان المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الذي أكد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد، أن واشنطن "لن تسمح للخصوم والمنافسين باستغلال نصف الكرة الغربي لتحقيق مآربهم".



