الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى

بيت هيغسيث- وزير الحرب الأمريكي
هاجر رزق

صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أن العالم دخل حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام عمال بناء السفن في حوض بناء السفن بولاية فيرجينيا.


 

وتحدث الوزير أيضا عن إعادة تسمية الوزارة من "وزارة الدفاع" إلى "وزارة الحرب"، موضحا أن هذا التغيير لا يعكس رغبة الولايات المتحدة في المشاركة في النزاعات.

وقال هيغسيث: "ليس لأننا نبحث عن الحرب، ولكن لأنه لكي تضمن السلام، يجب أن تكون مستعدا لردع الحرب، وإذا لزم الأمر، الفوز فيها بحزم".

وأوضح هيغسيث: “نحن في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى”.

 وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في علاقات جيدة مع الصين وبقية العالم، لكنها "تحافظ على استعدادها".

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية.

