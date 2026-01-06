ترامب و أردوغان يبحثان العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين ومجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية.



العلاقات الأمريكية التركية

وجاء في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المحادثة تطرقت إلى "العلاقات السياسية الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، والخطوات التي ستتخذ من أجل الوصول إلى هدف حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا أيضا "قضايا إقليمية وعالمية على رأسها الوضع في قطاع غزة وفنزويلا".

يذكر أن أردوغان قد أجرى يوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد أكد خلاله دعم تركيا لوحدة أراضي كل من اليمن والصومال، معربا عن استعداد أنقرة للمساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الدولتين.

كما تناول الاتصال الهاتفي القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس التركي أن بلاده "تعمل على إنهاء المأساة الإنسانية في غزة"، وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات في أسرع وقت لإعادة إعمار القطاع".