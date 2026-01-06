مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده

اتهم مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، الولايات المتحدة بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على جمهورية فنزويلا يوم السبت الماضي.

المندوب الفنزويلي أمام مجلس الأمن

و وصف المندوب الفنزويلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بأن الهجوم الأمريكي "يفتقر إلى أي مبرر قانوني" ويشكل"انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة".





وقال مونكادا إن "اختطاف رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته من قبل قوات أمريكية يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي وحصانتهما بصفتهما ممثلي دولة ذات سيادة"، مطالبا"بإطلاق سراحهما فورا" واحترام الحصانة الدبلوماسية والقانونية المكفولة لهما.





وأكد المندوب الفنزويلي أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية"، محذرا من أن "المخاطر اليوم لا تهدد سيادة فنزويلا فحسب، بل تطال أيضا مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله".





ودعا مونكادا المجتمع الدولي إلى "إعادة تأكيد مبدأ عدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدول أو مواردها بالقوة"، مؤكدا أن ما جرى لا يهدد فنزويلا وحدها، بل يرسخ سابقة خطيرة قد تطال أي دولة مستقلة ترفض الخضوع للإملاءات الأجنبية.





وطالبت فنزويلا الأمم المتحدة والدول الأعضاء "بإلزام واشنطن باحترام السيادة الوطنية ووقف عدوانها المسلح"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات سيقوض أي أمل في بناء عالم قائم على العدل والقانون.