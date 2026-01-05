جيش الاحتلال يصدر أمرين جديدين لإخلاء قريتي عين التينة وكفر حتا في لبنان

أصدر جيش الاحتلال، أمرين جديدين لإخلاء قريتي عين التينة في البقاع الغربي وكفر حتا جنوبي لبنان لاستهداف بنى عسكرية تابعة لحزب الله، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين في هجوم بسيارة مفخخة في قرية باريكا جنوب البلاد، وقع في وقت سابق و نسب إلى الجيش الإسرائيلي.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال يقول إنه استهدف عنصرين من حزب الله في غارة على بلدة الجميجمة جنوبي لبنان.

وأضافت أن جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي، وأن الاحتلال أصدر 991 إخطار هدم خلال العام الماضي.