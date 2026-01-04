الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

تحدثت الفنانة المصرية هنادي مهنا بصراحة عن جوانب متعددة من حياتها الشخصية والمهنية، متطرقة إلى ما يتردد حول علاقتها بزوجها الفنان أحمد خالد صالح، إضافة إلى نشأتها العائلية، ورؤيتها للخصوصية، وتجربتها مع إنقاص الوزن.

و أوضحت هنادي أن البيئة التي نشأت فيها داخل عائلة والدتها الفرنسية لم تكن بعيدة عن الالتزام والانضباط، على خلاف الانطباعات الشائعة.

وأشارت إلى أن جدتها لعبت دورًا محوريًا في التربية، إذ كانت تفرض قواعد واضحة تتعلق بالملبس والخروج، مؤكدة أن والدتها التزمت بهذه الضوابط حتى بعد زواجها من الموسيقار هاني مهنا.

وعن ما أُثير مؤخرًا بشأن انفصالها عن زوجها، شددت هنادي مهنا على أنها لا تنشغل بتلك الأحاديث ولا ترى داعيًا للتعليق عليها، مؤكدة أن الحياة الزوجية مساحة خاصة لا يجوز للآخرين اقتحامها أو إخضاعها للتقييم.

وأكدت أن الظهور الإعلامي أو مشاركة بعض اللحظات العامة لا يعني السماح بالتدخل في التفاصيل الشخصية.



