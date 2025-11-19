كفاءة عالية.. معهد ناصر يكرم المتميزين في وحدتي الأورام ونفقة الدولة

قام الدكتور محمود سعيد مدير عام معهد ناصر، يرافقه الدكتورة مى عبدالباسط مدير مركز الأورام بمعهد ناصر بتكريم مجموعة من العاملين بمركز الأورام بقسم ميكنة الملف الطبي والإحصاء الإلكتروني تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاز الأعمال المطلوبة بكفاءة عالية وفي وقت قياسي.

العاملين بشبكة قرارات نفقة الدولة

وشمل التكريم العاملين بشبكة قرارات نفقة الدولة تقديراً لتميزهم في أداء مهامهم، إضافة إلى تكريم رؤساء الأقسام ممثلين عن جميع فرق العمل بأقسامهم، تأكيداً لأهمية العمل الجماعي ودوره في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمترددين على المعهد.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة معهد ناصر على ترسيخ بيئة عمل داعمة، تُقدّر الجهد وتحتفي بالعطاء، وتدفع الجميع نحو مزيد من التطوير والارتقاء بالخدمة الصحية.

صورة من التكريم

صورة من التكريم

صورة من التكريم