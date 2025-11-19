انطلاق المهرجان الدولي للباراموتور والقفز بالمظلات من منطقة أهرامات الجيزة

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للباراموتور والقفز بالمظلات تحت عنوان “Egypt Air Games”، والذي تشارك في رعايته وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 200 طيار دولي يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم.

المهرجان الدولي للباراموتور والقفز بالمظلات

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للرياضات الجوية تحت رعاية الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، تأكيداً على مكانة مصر المتنامية كوجهة قادرة على استضافة بطولات وفعاليات رياضية دولية على أعلى مستوى.

ويتولى تنظيم المهرجان شركة سكاي سبورتس المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية الجوية، وتُقام فعالياته في عدد من أبرز المقاصد السياحية والأثرية المصرية، وتشمل منطقتي أهرامات الجيزة وسقارة، ومحافظة الفيوم، ومدينتي الجلالة، والغردقة. كما سيجري خلال المهرجان تنفيذ تصوير جوي احترافي لهذه الوجهات، بما يبرز معالمها الفريدة ويسهم في تعزيز الترويج لها عالمياً.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن رعاية الهيئة لهذا الحدث تأتي ضمن جهودها لتعزيز منتج السياحة الرياضية كأحد الأنماط السياحية التي تتميز بها مصر، مؤكداً على حرص الهيئة على دعم واستضافة الفعاليات الكبرى التي تسلط الضوء على تنوع وثراء المنتجات السياحية المصرية، وخاصة الفعاليات ذات الطابع الدولي والتي تجذب مشاركين وجماهير من مختلف الدول.

وأضاف أن إقامة فعاليات هذا المهرجان في عدة مواقع أثرية وسياحية يمنح المشاركين فرصة فريدة تجمع بين ممارسة الرياضات الجوية والاستمتاع بمشاهدة المواقع الأثرية العريقة والتعرّف على المقومات السياحية المتنوعة التي ينفرد بها المقصد المصري، مما يسهم في تعزيز جاذبية مصر لعشاق الرياضات الجوية ومحبي السياحة الرياضية.

وفي إطار الترويج للمقصد المصري، ستقوم الهيئة بتنظيم رحلة نيلية للمشاركين في هذا الحدث، للاستمتاع بأجواء نهر النيل والمناظر الطبيعية الخلابة على ضفتيه، بما يقدّم تجربة متكاملة تعكس ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وتراثية فريدة.

جدير بالذكر أن شركة سكاي سبورتس سبق أن نظمت، في عام 2018، بطولة العالم للباراموتور بمحافظة الفيوم تحت رعاية الاتحاد الدولي للباراموتور، ما يعكس خبرتها في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى وثقة المؤسسات الدولية في القدرات التنظيمية المصرية.

