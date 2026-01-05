السكرتير العام لبني سويف يعقد اجتماعا لإنهاء مستحقات شركات المرافق

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت ، اجتماعاً مع مجدي محمد مدير الموازنة بديوان عام المحافظة ، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ومسؤولى شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

ويأتي الاجتماع في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وناقش السكرتير العام الإجراءات اللازمة لتعزيز التنسيق بين شركتي مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء، والوحدات المحلية ، لإنهاء عمل المُصادقات المالية الخاصة بمستحقات شركات المرافق على الجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2025.

و تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المُقبلة لتسوية واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الاعتماد الفعلي لتلك المُصادقات والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن.