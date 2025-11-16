وزير السياحة والآثار: لدينا 260 ألف غرفة فندقية في مصر.. فيديو

قال أشرف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير سيكون جاذب للسياحة الثقافية، منوها أنه بنهاية هذا العام نتوقع الوصول إلى 19 مليون سائح يزور مصر، ووصول الإيرادات إلى 18،6 مليار دولار كأعلى إيراد من السياحة في مصر.

وأضاف أشرف فتحي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "النهار"، أن متوسط الإنفاق السياحي فيه زيادة بنسبة 30%، منوها أن روسيا وألمانيا يسجلان أعلى نسبة سياح قادمون من هذه الدولتين.

وأشار إلى أنه بتوفير عدد الغرف الفندقية وسعة المطارات، متوقع الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030 وهناك بالفعل خطط لهذا التصور.

وتابع: لدينا في مصر 260 ألف غرفة فندقية في مصر، مستهدفين إدخال 25 ألف غرفة إضافية في العام المقبل، ولدينا مخطط شامل لتطوير منطقة الأهرامات من مطار سفنكس حتى دهشور بالتعاون مع استشاري عالمي.