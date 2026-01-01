طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

تبحث كثير من ربات البيوت عن وصفات تجمع بين الطعم المميز وسهولة التحضير، وتُعد وصفة دجاج بالثوم والليمون من أشهر الأكلات الخفيفة التي تتميز بمذاقها المنعش وقيمتها الغذائية العالية.

وقدمت الشيف غادة التلي طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون، وهي وصفة بسيطة تناسب وجبات الغداء والعشاء، وتعتمد الوصفة على مكونات متوفرة في كل منزل، مع طريقة تحضير سهلة تضمن الحصول على دجاج طري وصوص غني بالنكهة.

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

مكونات دجاج بالثوم والليمون:

دجاجة كاملة مقطعة أو 4 صدور دجاج

6 فصوص ثوم مفروم

عصير 2 ليمونة

بشر ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة زعتر أو روزماري

كوب مرق دجاج

ملعقة صغيرة نشا (اختياري)

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون:

ـ يُسخن زيت الزيتون في طاسة على نار متوسطة، ويُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تظهر رائحته.

ـ يُضاف الدجاج ويُشوح جيدًا حتى يتحمر من جميع الجهات.

ـ يُتبل الدجاج بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، والزعتر.

ـ يُضاف عصير الليمون وبشر الليمون مع التقليب.

ـ يُضاف مرق الدجاج ويُترك على نار هادئة لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تمام النضج.

ـ في حال الرغبة في صوص أكثر كثافة، يمكن إضافة النشا المذاب في قليل من الماء مع التقليب.

ـ يُقدم دجاج بالثوم والليمون ساخنًا ويُزين بشرائح الليمون أو البقدونس.

نصائح لتقديم الوصفة

ـ تُقدم مع الأرز الأبيض أو الخضروات السوتيه.

ـ يمكن استخدام صدور الدجاج فقط للحصول على وجبة أخف وأقل دهونًا.

ـ يفضل عدم تحمير الثوم زيادة عن اللازم حتى لا يكتسب طعمًا مرًا.