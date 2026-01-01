قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
آية التيجي

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة نيوكاسل، أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق فقط تساهم في إيقاف نمو سرطان القولون وتسريع عملية إصلاح تلف الحمض النووي (DNA) داخل الخلايا، في اكتشاف وصفه الباحثون بالمثير.

أرقام مقلقة عن المصابين بسرطان القولون

وأوضح العلماء أن جلسة قصيرة من التمارين المكثفة يمكن أن تُحدث تغيرات جزيئية سريعة في الدم، تُسهم في إبطاء تطور الأورام السرطانية، رغم أن الآلية البيولوجية الدقيقة لا تزال غير واضحة حتى الآن.
 


ويُشخَّص أكثر من 44 ألف شخص سنويًا في بريطانيا بسرطان القولون، ليصبح رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في البلاد، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورغم استقرار أو انخفاض المعدلات بين الفئات العمرية الأكبر سنًا، فإن الحالات بين الشباب دون سن الخمسين شهدت ارتفاعًا بنسبة 50% خلال العقود الثلاثة الماضية، ما أثار قلق الخبراء.

وكان المرض قد أودى بحياة الإعلامية البريطانية ديبورا جيمس عن عمر 40 عامًا، بعد أن لعبت دورًا كبيرًا في رفع الوعي بسرطان القولون وجمعت أكثر من 11.3 مليون جنيه إسترليني لدعم أبحاث السرطان.

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون 

تفاصيل الدراسة

وشملت الدراسة  30 رجلًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لكنهم يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام.

وخضع المشاركون لجلسة تمرين مكثف استمرت من 10 إلى 12 دقيقة باستخدام الدراجة الثابتة، حيث تم سحب عينات دم منهم قبل التمرين مباشرة وبعده.

وعند تعريض عينات الدم لخلايا سرطان القولون داخل المختبر، لاحظ الباحثون ما يلي:
ـ زيادة تركيز 13 بروتينًا في الدم
ـ انخفاض الالتهابات
ـ تحسّن وظائف الأوعية الدموية
ـ تعزيز عمليات التمثيل الغذائي

كما أدت هذه التغيرات إلى تعديل التركيب الجيني للخلايا السرطانية، من خلال:
ـ تنشيط الجينات المسؤولة عن إصلاح الحمض النووي
تعزيز إنتاج الطاقة داخل الخلايا
ـ إيقاف الجينات المرتبطة بنمو الخلايا السرطانية

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون 

كيف تؤثر الرياضة على الخلايا السرطانية؟

وقال الدكتور سام أورانج، المحاضر الأول في فسيولوجيا التمارين السريرية بجامعة نيوكاسل وقائد الدراسة: “اللافت أن التمارين الرياضية لا تفيد الأنسجة السليمة فقط، بل ترسل إشارات قوية عبر مجرى الدم يمكنها التأثير مباشرة على آلاف الجينات داخل الخلايا السرطانية.”

وأضاف إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب مستقبلًا لتطوير علاجات جديدة تحاكي التأثيرات البيولوجية للرياضة، ما قد يُحسّن نتائج علاج مرضى السرطان ويزيد فرص الشفاء.

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون 

أدلة إضافية تدعم دور الرياضة

وتأتي هذه الدراسة بعد تجربة عالمية غير مسبوقة شملت ست دول، من بينها بريطانيا وكندا وأستراليا، أظهرت أن مرضى سرطان القولون الذين التزموا ببرنامج رياضي منتظم انخفض خطر الوفاة لديهم بأكثر من الثلث.

كما كشفت أبحاث عُرضت في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية أن 20 دقيقة من التمارين يوميًا قد تقلل خطر الوفاة بسرطان القولون بنفس فاعلية بعض الأدوية.
نصائح للوقاية من سرطان القولون.

ومن جانبها، قالت جينيفيف إدواردز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سرطان القولون في بريطانيا: “الأبحاث تؤكد أن النشاط البدني المنتظم يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع أخرى من السرطان.”

وأضافت أن التوصيات تشمل: ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا
الإكثار من الألياف (الحبوب الكاملة، الفاكهة، الخضروات)، تجنب اللحوم المصنعة وتقليل اللحوم الحمراء، والحفاظ على وزن صحي، الإقلاع عن التدخين وتقليل الكحول.

سرطان القولون الوقاية من سرطان القولون الرياضة والسرطان التمارين الرياضية إصلاح الحمض النوو DNA جامعة نيوكاسل ديبورا جيمس النشاط البدني صحة الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بالمواعيد .. طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

بطلة العالم السابقة يمنى طارق والحكم بالاتحاد المصري للكاراتيه

اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق

تشكيلة الجولة الثالثة

غياب مصري عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد