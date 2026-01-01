أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

تلعب التغذية اليومية دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة البروستاتا والحد من المشكلات الشائعة المرتبطة بها، مثل الالتهابات وتضخم البروستاتا الحميد، وقد تمتد فوائد النظام الغذائي الصحي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا

وأوضح خبراء الصحة أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين وظائف الجهاز البولي، ودعم صحة الرجل مع التقدم في العمر.

وكشف موقع

Harvard Health Publishing ، أن هناك بعض الأطعمة مفيدة لصحة البروستاتا، وتشمل :

ـ الطماطم:

تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على تقليل الالتهابات وقد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، خاصة عند تناول الطماطم المطهية.

ـ الأسماك الدهنية:

مثل السلمون، السردين والتونة، الغنية بأحماض أوميجا 3 التي تساهم في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الخلايا.

ـ الخضروات الصليبية:

كالبروكلي، القرنبيط والكرنب، وتحتوي على مركبات نباتية تساعد الجسم على التخلص من السموم وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأورام البروستاتا.

ـ المكسرات والبذور:

خاصة بذور اليقطين والجوز، لاحتوائها على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لدعم وظائف البروستاتا.

ـ الشاي الأخضر:

غني بمركبات البوليفينولات التي تساعد على تقليل نمو الخلايا غير الطبيعية ودعم صحة الجهاز البولي.

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:

مثل التوت، العنب والرمان، التي تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

أطعمة قد تضر بصحة البروستاتا

ـ اللحوم الحمراء والمصنّعة:

الإفراط في تناولها، خاصة السجق واللانشون واللحوم المعالجة، قد يرتبط بزيادة خطر مشاكل البروستاتا.

ـ الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة:

تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تؤثر سلبًا على صحة البروستاتا.

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم:

تشير بعض الدراسات إلى أن الإكثار منها قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ـ السكريات والكربوهيدرات المكررة:

مثل الحلويات والمخبوزات البيضاء، والتي ترفع مستويات الالتهاب وتؤثر على الصحة العامة.

ـ الكافيين والكحول:

الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى تهيج المثانة وتفاقم أعراض تضخم البروستاتا، مثل كثرة التبول.

نصائح غذائية لدعم صحة البروستاتا

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة

ـ اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون

ـ تقليل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام