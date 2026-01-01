قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
آية التيجي

تلعب التغذية اليومية دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة البروستاتا والحد من المشكلات الشائعة المرتبطة بها، مثل الالتهابات وتضخم البروستاتا الحميد، وقد تمتد فوائد النظام الغذائي الصحي إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا

 وأوضح خبراء الصحة أن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين وظائف الجهاز البولي، ودعم صحة الرجل مع التقدم في العمر.

وكشف موقع 
Harvard Health Publishing ، أن هناك بعض الأطعمة مفيدة لصحة البروستاتا، وتشمل :

ـ الطماطم:
تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على تقليل الالتهابات وقد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، خاصة عند تناول الطماطم المطهية.

ـ الأسماك الدهنية:
مثل السلمون، السردين والتونة، الغنية بأحماض أوميجا 3 التي تساهم في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الخلايا.

ـ الخضروات الصليبية:
كالبروكلي، القرنبيط والكرنب، وتحتوي على مركبات نباتية تساعد الجسم على التخلص من السموم وترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأورام البروستاتا.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا

ـ المكسرات والبذور:
خاصة بذور اليقطين والجوز، لاحتوائها على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لدعم وظائف البروستاتا.

ـ الشاي الأخضر:
غني بمركبات البوليفينولات التي تساعد على تقليل نمو الخلايا غير الطبيعية ودعم صحة الجهاز البولي.

ـ الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة:
مثل التوت، العنب والرمان، التي تساهم في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا

أطعمة قد تضر بصحة البروستاتا

ـ اللحوم الحمراء والمصنّعة:
الإفراط في تناولها، خاصة السجق واللانشون واللحوم المعالجة، قد يرتبط بزيادة خطر مشاكل البروستاتا.

ـ الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة:
تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تؤثر سلبًا على صحة البروستاتا.

ـ منتجات الألبان كاملة الدسم:
تشير بعض الدراسات إلى أن الإكثار منها قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

أطعمة قد تضر بصحة البروستاتا

ـ السكريات والكربوهيدرات المكررة:
مثل الحلويات والمخبوزات البيضاء، والتي ترفع مستويات الالتهاب وتؤثر على الصحة العامة.

ـ الكافيين والكحول:
الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى تهيج المثانة وتفاقم أعراض تضخم البروستاتا، مثل كثرة التبول.

أطعمة قد تضر بصحة البروستاتا

نصائح غذائية لدعم صحة البروستاتا

ـ الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة
ـ اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون
ـ تقليل اللحوم المصنعة والوجبات السريعة
ـ شرب كميات كافية من الماء
ـ الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام

صحة البروستاتا أطعمة مفيدة للبروستاتا أطعمة تضر البروستاتا تضخم البروستاتا الوقاية من سرطان البروستاتا التغذية وصحة الرجل الليكوبين أوميجا 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

المتوفين

ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

دقيق

التحفظ على 15 طن دقيق مدعم بمختلف المحافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد