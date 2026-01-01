قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟
التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة
الإسرائيليون يبدأون عام البؤس.. ارتفاع الأسعار.. والضرائب تؤجج تكاليف المعيشة في 2026
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
آية التيجي

مع بداية موسم حصاد نبات الكمأة، يعود هذا الكنز الطبيعي ليتصدر الاهتمام، ليس فقط كمكوّن فاخر في المطابخ العالمية، بل لما يتمتع به من فوائد صحية مثبتة.

فوائد نبات الكمأة الصحية

وتجمع الكمأة بين الطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، وتنمو الكمأة في البيئات الصحراوية عقب سقوط الأمطار، وتُعد من أنواع الفطريات النادرة التي يصعب زراعتها، ما يجعلها ذات قيمة غذائية واقتصادية مرتفعة.

وهناك بعض الفوائد التي تعرف عن نبات الكمأة الصحية، وفقا لما نشر في موقع WebMD، ومن أبرزها ما يلي:
ـ تعزيز الجهاز المناعي:
تحتوي الكمأة على مركبات مضادة للأكسدة تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة.

ـ غنية بالبروتين النباتي:
توفر نسبة جيدة من البروتين، ما يدعم بناء العضلات ويعزز الشعور بالشبع.

فوائد نبات الكمأة الصحية

ـ دعم صحة القلب:
منخفضة الدهون وخالية من الكوليسترول، وتساعد المعادن الموجودة بها على تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

ـ تحسين الهضم وصحة الأمعاء:
تحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.

ـ مصدر للفيتامينات والمعادن:
تمد الجسم بفيتامينات B المهمة لإنتاج الطاقة، ومعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

فوائد نبات الكمأة الصحية

ـ تقليل الالتهابات:
تساعد المركبات النشطة في الكمأة على الحد من الالتهابات المزمنة داخل الجسم.

ـ دعم صحة العين:
أشارت بعض الدراسات إلى أن مستخلص الكمأة قد يساعد في تهدئة التهابات العين وتحسين صحتها.

فوائد نبات الكمأة الصحية

القيمة الغذائية لنبات الكمأة

منخفضة السعرات الحرارية
خالية من الكوليسترول
غنية بالبروتين والألياف
تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية

فوائد نبات الكمأة الصحية

نصائح مهمة عند تناول الكمأة

ـ تنظيفها جيدًا لإزالة الرمال والأتربة
ـ طهيها لفترة قصيرة للحفاظ على قيمتها الغذائية
ـ الاعتدال في تناولها لتجنب اضطرابات المعدة

فوائد نبات الكمأة فوائد الكمأة الصحية موسم حصاد الكمأة الذهب الصحراوي الفطر الصحراوي القيمة الغذائية للكمأة تقوية المناعة صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

توروب

توروب يفسد صفقة انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

الأهلي

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس السوبر لكرة اليد للسيدات

مانشستر سيتي

غياب مرموش.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في افتتاحية العام الجديد

بالصور

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد