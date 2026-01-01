قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكري: صدى البلد من أوائل القنوات التي رفضت ظاهرة البلوجرز وطلبت اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
ترامب يعلن تراجعه "مؤقتا" عن مساعيه لنشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
قبل مواجهة بنين.. ما مكافأة تأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا؟
التفاصيل الكاملة لإصابة 14 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة
الإسرائيليون يبدأون عام البؤس.. ارتفاع الأسعار.. والضرائب تؤجج تكاليف المعيشة في 2026
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحقق طفرة في الاستجابة للشكاوى الحكومية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 99.97% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2025 طبقا للتقرير المعلن على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن الفترة يناير 2025 إلى يناير 2026م .

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

أوضح رئيس الجامعة أن الإحصائيات الصادرة عن البوابة الإلكترونية للمنظومة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجامعة خلال العام بلغ 1334 شكوى، تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 1332 شكوى منها بشكل كامل. وتوزعت هذه الشكاوى بين 1138 شكوى فردية و196 شكوى جماعية، بينما لم يتبقَ سوى شكوتين فقط قيد المراجعة النهائية، مما يؤكد الفاعلية العالية في حسم الملفات العالقة وسرعة التفاعل مع المشكلات المقدمة.

أعضاء هيئة التدريس 

أكد الدكتور محمد حسين أن تحقيق جامعة طنطا لهذه النسبة المرتفعة في منظومة الشكاوى الموحدة ليس مجرد إنجاز إحصائي، بل هو انعكاس حقيقي لثقافة 'المواطن أولاً' التي نتبناها داخل الجامعة، مضيفا أن كل شكوى تصلنا يتم التعامل معها مباشرة للوصول إلى حلولاً جذرية وفورية، وتابع رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو ثمرة تكاتف فريق عمل المنظومة بالجامعة تحت اشراف المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومدراء المستشفيات الجامعية، وهاجر شحاتة مسؤول الرصد والرد على المنظومة، وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية، وقدرته على التفاعل اللحظي مع المشكلات، خاصة المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، ترسيخاً لمبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل رؤية 2030م .

تبادل الخبرات والتجارب 

وفيما يخص تصنيف الفئات المتعاملة مع المنظومة، فقد استحوذ المواطنون على النصيب الأكبر من التفاعل بإجمالي 1273 طلباً، تلاهم ممثلو الجهات الحكومية بـ 39 طلباً، كما أولت المنظومة اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة، لضمان تقديم خدمة شاملة لجميع قطاعات المجتمع المترددة على الجامعة.

اخبار جامعة طنطا تبادل الخبرات والتجارب أعضاء هيئة التدريس البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

سيدة عاشت 100 عام بدون زواج

عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن

يوسف علي

شاب يفاجئ ريهام سعيد: إيه المشكلة إني أكون جميل دي حاجة كويسة

زراعة القلقاس

رحلة زراعة القلقاس .. تقرير

بالصور

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد