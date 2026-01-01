جامعة طنطا تحقق طفرة في الاستجابة للشكاوى الحكومية

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 99.97% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2025 طبقا للتقرير المعلن على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن الفترة يناير 2025 إلى يناير 2026م .

أوضح رئيس الجامعة أن الإحصائيات الصادرة عن البوابة الإلكترونية للمنظومة أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الجامعة خلال العام بلغ 1334 شكوى، تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 1332 شكوى منها بشكل كامل. وتوزعت هذه الشكاوى بين 1138 شكوى فردية و196 شكوى جماعية، بينما لم يتبقَ سوى شكوتين فقط قيد المراجعة النهائية، مما يؤكد الفاعلية العالية في حسم الملفات العالقة وسرعة التفاعل مع المشكلات المقدمة.

أكد الدكتور محمد حسين أن تحقيق جامعة طنطا لهذه النسبة المرتفعة في منظومة الشكاوى الموحدة ليس مجرد إنجاز إحصائي، بل هو انعكاس حقيقي لثقافة 'المواطن أولاً' التي نتبناها داخل الجامعة، مضيفا أن كل شكوى تصلنا يتم التعامل معها مباشرة للوصول إلى حلولاً جذرية وفورية، وتابع رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو ثمرة تكاتف فريق عمل المنظومة بالجامعة تحت اشراف المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومدراء المستشفيات الجامعية، وهاجر شحاتة مسؤول الرصد والرد على المنظومة، وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية، وقدرته على التفاعل اللحظي مع المشكلات، خاصة المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة، ترسيخاً لمبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل رؤية 2030م .

وفيما يخص تصنيف الفئات المتعاملة مع المنظومة، فقد استحوذ المواطنون على النصيب الأكبر من التفاعل بإجمالي 1273 طلباً، تلاهم ممثلو الجهات الحكومية بـ 39 طلباً، كما أولت المنظومة اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة، لضمان تقديم خدمة شاملة لجميع قطاعات المجتمع المترددة على الجامعة.