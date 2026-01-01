قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
أخبار البلد

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

وفاة الإعلامية نيفين القاضي
وفاة الإعلامية نيفين القاضي
أحمد سالم

توفيت الإعلامية نيفين القاضي، المذيعة بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الخميس.

وفاة الإعلامية نيفين القاضي 

وأعلن زملاء الإعلامية الراحلة وفاتها اليوم من خلال تبادل النعي والعزاءات، وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الجميع.

وكانت نيفين القاضي تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ أيام دخلت على إثرها المستشفى.
 

من هي نيفين القاضي 
 

وتعتبر نيفين القاضي من أشهر الوجوه على شاشة القناة الأولى، واشتهرت بتقديمها برنامج طعم البيوت، البرنامج الشهير الذي كانت تقدمه خلال فترة الظهيرة.

وتتمتع نيفين القاضي بين زملائها بحُسن الخلق والسيرة الحسنة والعلاقة الطيبة مع جميع زملائها وهو ما أصاب الكثيرون بالصدمة فور تناول خبر وفاتها.

نيفين القاضي الإعلامية نيفين القاضي التلفزيون المصري من هي نيفين القاضي وفاة الإعلامية نيفين القاضي

