وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

توفيت الإعلامية نيفين القاضي، المذيعة بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الخميس.



وفاة الإعلامية نيفين القاضي



وأعلن زملاء الإعلامية الراحلة وفاتها اليوم من خلال تبادل النعي والعزاءات، وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الجميع.



وكانت نيفين القاضي تعرضت لوعكة صحية شديدة منذ أيام دخلت على إثرها المستشفى.



من هي نيفين القاضي



وتعتبر نيفين القاضي من أشهر الوجوه على شاشة القناة الأولى، واشتهرت بتقديمها برنامج طعم البيوت، البرنامج الشهير الذي كانت تقدمه خلال فترة الظهيرة.



وتتمتع نيفين القاضي بين زملائها بحُسن الخلق والسيرة الحسنة والعلاقة الطيبة مع جميع زملائها وهو ما أصاب الكثيرون بالصدمة فور تناول خبر وفاتها.