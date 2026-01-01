قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
رياضة

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهى الشوط الأول من مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب النور، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الحكم هدفا في الدقيقة 6 سجله برناردو سيلفا لفريق مانشستر ستي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

تشكيل مانشستر سيتي

وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مضيفه سندرلاند، التي انطلقت في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في أولى مباريات الفريق مع بداية العام الجديد.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء معتمدًا على دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من نونيز، دياز، آكي وأوريلي، بينما يتكون خط الوسط من نيكو، برناردو سيلفا وسافينيو، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي فيل فودين، ريان شرقي، وإيرلينج هالاند.

مواجهة سندرلاند

وتُعد مواجهة سندرلاند فرصة مهمة لمانشستر سيتي من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، والحفاظ على الضغط على أرسنال المتصدر، خاصة في ظل ترقب الفريق لقمة قوية مرتقبة أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي

ويعول جوارديولا بشكل كبير على مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، من أجل قيادة السيتي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم بخطى ثابتة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

غياب عمر مرموش

في المقابل، يستمر غياب النجم المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة بنين في دور ثمن النهائي.

