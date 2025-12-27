مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا من نوتنجهام فورست ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «سيتي جراوند»، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بطموحات واضحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على المنافسين في صدارة جدول الترتيب، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الاستحواذ وبناء الهجمات من العمق والأطراف، إلا أن التنظيم الدفاعي لنوتنجهام فورست وتألق حارسه حالا دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في كسر حالة الجمود سريعًا، بعدما افتتح تيجاني ريندرز التسجيل في الدقيقة 48، إثر تمريرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة قوية استقرت داخل الشباك، معلنًا تقدم الضيوف.

ولم يتأخر رد نوتنجهام فورست كثيرًا، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق أوماري جيرو هاتشينسون، الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها بنجاح إلى مرمى السيتي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة من الفريقين، وسط رغبة واضحة من مانشستر سيتي في حسم اللقاء، قبل أن ينجح ريان شرقي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة، معجزًا حارس نوتنجهام فورست عن التصدي لها.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق اللندني، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، ليستمر صراعه في مناطق الخطر.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

وخاض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكوّن من:

• حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

• خط الدفاع: جوسكو جفارديول – روبن دياز – ماتيوس نونيز – نيكو أوريللي

• خط الوسط: تيجاني ريندرز – نيكو – برناردو سيلفا

• خط الهجوم: ريان شرقي – إيرلينج هالاند – فيل فودين

