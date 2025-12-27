قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يخطف فوزًا صعبًا من نوتنجهام فورست ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد سمير

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «سيتي جراوند»، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بطموحات واضحة لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على المنافسين في صدارة جدول الترتيب، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الاستحواذ وبناء الهجمات من العمق والأطراف، إلا أن التنظيم الدفاعي لنوتنجهام فورست وتألق حارسه حالا دون ترجمة الأفضلية إلى أهداف خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في كسر حالة الجمود سريعًا، بعدما افتتح تيجاني ريندرز التسجيل في الدقيقة 48، إثر تمريرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة قوية استقرت داخل الشباك، معلنًا تقدم الضيوف.

ولم يتأخر رد نوتنجهام فورست كثيرًا، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق أوماري جيرو هاتشينسون، الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها بنجاح إلى مرمى السيتي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة من الفريقين، وسط رغبة واضحة من مانشستر سيتي في حسم اللقاء، قبل أن ينجح ريان شرقي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة، معجزًا حارس نوتنجهام فورست عن التصدي لها.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق اللندني، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 18 نقطة في المركز السابع عشر، ليستمر صراعه في مناطق الخطر.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست

وخاض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكوّن من:
    •    حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
    •    خط الدفاع: جوسكو جفارديول – روبن دياز – ماتيوس نونيز – نيكو أوريللي
    •    خط الوسط: تيجاني ريندرز – نيكو – برناردو سيلفا
    •    خط الهجوم: ريان شرقي – إيرلينج هالاند – فيل فودين
 

مانشستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

دعاوى قضائية تتهم تويوتا "بالغش" وإخفاء عيب خطير في سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد