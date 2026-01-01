غياب مرموش.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في افتتاحية العام الجديد

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مضيفه سندرلاند، المقررة في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في أولى مباريات الفريق مع بداية العام الجديد.

ويبدأ مانشستر سيتي اللقاء معتمدًا على دوناروما في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من نونيز، دياز، آكي وأوريلي، بينما يتكون خط الوسط من نيكو، برناردو سيلفا وسافينيو، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي فيل فودين، ريان شرقي، وإيرلينج هالاند.

مواجهة سندرلاند

وتُعد مواجهة سندرلاند فرصة مهمة لمانشستر سيتي من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، والحفاظ على الضغط على أرسنال المتصدر، خاصة في ظل ترقب الفريق لقمة قوية مرتقبة أمام تشيلسي على ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي

ويعول جوارديولا بشكل كبير على مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، هداف الدوري الإنجليزي، من أجل قيادة السيتي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم بخطى ثابتة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

غياب عمر مرموش

في المقابل، يستمر غياب النجم المصري عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي، بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة بنين في دور ثمن النهائي.