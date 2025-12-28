موقف مانشستر سيتي من رحيل عمر مرموش.. هل قدم توتنهام عرضا لضمه؟

كشف تقارير الصحف الانجليزي على عدم وجود نية لدي مانشستر سيتي للموافقة على رحيل عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكنه قد يكون منفتحاً على رحيل النجم المصري الصيف المقبل.

وحسب مانشرته صحيفة ذا صن الانجليزية فإن عمر مرموش احد أهم اللاعبين في صفوف الفريق ولن يتم التفريط في خدماته وليس مطروحا حتى مناقشة العروض المقدمة له.

وأضافت، "اللاعب الأقرب لمغادرة مانشستر سيتي الشهر المقبل هو أوسكار بوب، الذي تراجع مستواه هذا الموسم، وقد طُرحت فكرة إعارته، حيث تلقى عروضاً من فولهام وكريستال بالاس، بينما قدم بوروسيا دورتموند وإشبيلية عروضاً مماثلة في أوروبا".

وذكرت تقارير إن مانشستر سيتي يخشى خسارة لاعبه عمر مرموش، فى ظل القدرات الفنية الفائقة التي يمتلكها النجم المصري الذي يعاني من تراجع مشاركاته مع الفريق السماوي هذا الموسم.

وأضافت التقارير أن نادي توتنهام يرغب في الحصول على خدمات عمر مرموش مع عدم تحقيق راندال كولو مواني التأثير المطلوب ومعاناة دومينيك سولانكي من الإصابات المستمرة، وعلى الرغم أن عمر مرموش يفضل اللعب فى مركز رأس الحربة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يجيد اللعب على الأطراف وكذلك فى مركز صانع الألعاب، ويتمنى توماس فرانك مدرب توتنهام بشدة ضم لاعب بمثل هذه الكفاءة إلى فريقه".

وأفادت التقارير إن مانشستر سيتي يرفض التخلي عن خدمات عمر مرموش، حيث يرغب بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي في استخدام جميع لاعبيه المتاحين من أجل المنافسة على حصد الألقاب هذا الموسم.