غياب مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وسندرلاند، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يُقام مع افتتاحية العام الجديد.

ويحل مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضيفًا على فريق سندرلاند على ملعب النور، في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن جدول مباريات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تذاع المواجهة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

موقف مانشستر سيتي

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتقليص الفارق مع أرسنال المتصدر برصيد 45 نقطة، في ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على القمة.

موقف سندرلاند

في المقابل، يخوض سندرلاند المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة، من أجل دعم موقعه في جدول الترتيب، وتعزيز تواجده بين العشرة الأوائل، مع محاولة الاقتراب من المربع الذهبي، خاصة في ظل النتائج الجيدة التي قدمها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.