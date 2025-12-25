قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة سيمينيو ورحيل محتمل في خط الهجوم

جوارديولا
جوارديولا
حمزة شعيب

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، مراسل شبكة «سكاي سبورتس»، عن آخر تطورات تحركات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ويسعى مانشستر سيتي لإجراء تعاقدات جديدة لدعم الفريق، خاصة مع احتدام الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل «السيتيزنز» المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقة التعاقد مع أنطوان سيمينيو، نجم بورنموث، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن شروط انتقاله إلى ملعب الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث تبلغ قيمته نحو 65 مليون جنيه إسترليني، على أن يظل ساريًا حتى 10 يناير المقبل، وهو ما يمنح السيتي فرصة حسم الصفقة سريعًا.

وكانت بعض التكهنات قد ربطت الصفقة بإمكانية رحيل النجم المصري عمر مرموش، في ظل تراجع معدل مشاركته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وبقائه في أغلب الأحيان على مقاعد البدلاء مع استمرار تألق النرويجي إيرلينج هالاند.

إلا أن رومانو أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن انضمام سيمينيو المحتمل قد يؤثر بشكل أكبر على مستقبل الجناح الشاب أوسكار بوب، مشيرًا إلى أن اللاعب النرويجي قد يحصل على الضوء الأخضر للرحيل حال إتمام الصفقة.

وأضاف رومانو أن عددًا من الأندية الأوروبية أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوسكار بوب، وفي مقدمتها بوروسيا دورتموند، ما يجعل رحيله خيارًا مطروحًا بقوة خلال الفترة المقبلة في حال دعم السيتي لخط الهجوم بصفقة جديدة.

مانشستر سيتي سيمينيو فابريزيو رومانو

