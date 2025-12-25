مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة سيمينيو ورحيل محتمل في خط الهجوم

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، مراسل شبكة «سكاي سبورتس»، عن آخر تطورات تحركات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي النادي لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ويسعى مانشستر سيتي لإجراء تعاقدات جديدة لدعم الفريق، خاصة مع احتدام الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل «السيتيزنز» المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى اقتراب مانشستر سيتي من حسم صفقة التعاقد مع أنطوان سيمينيو، نجم بورنموث، بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن شروط انتقاله إلى ملعب الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث تبلغ قيمته نحو 65 مليون جنيه إسترليني، على أن يظل ساريًا حتى 10 يناير المقبل، وهو ما يمنح السيتي فرصة حسم الصفقة سريعًا.

وكانت بعض التكهنات قد ربطت الصفقة بإمكانية رحيل النجم المصري عمر مرموش، في ظل تراجع معدل مشاركته مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وبقائه في أغلب الأحيان على مقاعد البدلاء مع استمرار تألق النرويجي إيرلينج هالاند.

إلا أن رومانو أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن انضمام سيمينيو المحتمل قد يؤثر بشكل أكبر على مستقبل الجناح الشاب أوسكار بوب، مشيرًا إلى أن اللاعب النرويجي قد يحصل على الضوء الأخضر للرحيل حال إتمام الصفقة.

وأضاف رومانو أن عددًا من الأندية الأوروبية أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أوسكار بوب، وفي مقدمتها بوروسيا دورتموند، ما يجعل رحيله خيارًا مطروحًا بقوة خلال الفترة المقبلة في حال دعم السيتي لخط الهجوم بصفقة جديدة.