رياضة

مصطفى محمد يدخل قائمة أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في أمم أفريقيا

مصطفى محمد
مصطفى محمد
عبدالله هشام

دخل مصطفى محمد نجم منتخب مصر قائمة أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وصنع مصطفى محمد هدف مميز لـ عمر مرموش في فوز الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة هدفين مقابل هدفي في افتتاح المشوار بأمم أفريقيا.

فيما تصدر القائمة أليكس إيوبي نجم منتخب نيجيريا بعدما قدم تمريرتين حاسمتين في أمم افريقيا حتى الان


وجاءت قائمة أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في كان 2025


1. أليكس إيوبي (نيجيريا): 2 تمريرات حاسمة

2. لايل فوستر (جنوب أفريقيا): تمريرة حاسمة واحدة

3. إسماعيلا سار (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

4. محمد الأمين عمورة (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

5. علي عبدي (تونس): تمريرة حاسمة واحدة

6. شيخ تيجيان سابالي (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

7. فريدي (أنجولا): تمريرة حاسمة واحدة

8. برايان مبويمو (الكاميرون): تمريرة حاسمة واحدة

9. نصير مزراوي (المغرب): تمريرة حاسمة واحدة

10. فرانك كيسي (كوت ديفوار): تمريرة حاسمة واحدة

11. نوفاتوس ميروشي (تنزانيا): تمريرة حاسمة واحدة

12. حنبعل المجبري (تونس): تمريرة حاسمة واحدة

13. أنس صلاح الدين (المغرب): تمريرة حاسمة واحدة

14. دانجو واتارا (بوركينا فاسو): تمريرة حاسمة واحدة

15. هشام بوداوي (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

16. إيمانويل جالاي (زيمبابوي): تمريرة حاسمة واحدة

17. مصطفى محمد (مصر): تمريرة حاسمة واحدة

18. آرثر ماسواكو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): تمريرة حاسمة واحدة

19. إسماعيل جاكوبس (السنغال): تمريرة حاسمة واحدة

20. محمد حمدي (مصر): تمريرة حاسمة واحدة

21. بغداد بونجاح (الجزائر): تمريرة حاسمة واحدة

22. كارلوس أكابو (غينيا الاستوائية): تمريرة حاسمة واحدة

23. تشيبانج موريمي (جنوب أفريقيا): تمريرة حاسمة واحدة

24. ماثيوز باندا (زامبيا): تمريرة حاسمة واحد

مصطفى محمد منتخب مصر أمم افريقيا بطولة أمم أفريقيا مهاجم منتخب مصر

